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Грузия признала Гуаидо временным президентом Венесуэлы

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Грузия вслед за США, Канадой и странами Южной Америки признала лидера оппозиции Венесуэлы временным президентом страны.

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"Грузия признает лидера оппозиции Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Грузия приветствует заявление наших партнеров и борьбу венесуэльского народа за демократию и свободу", - написал в четверг в твиттере министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Несколько лет назад Венесуэла признала независимость Абхазии и Южной Осетии, что вызвало крайне негативную реакцию в Тбилиси.

В минувшую среду в Венесуэле прошли антиправительственные акции протеста. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. К настоящему моменту Гуаидо поддержали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама.

В поддержку президента Николаса Мадуро высказываются Мексика, Куба, Боливия и Турция.

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Теги: Грузия, Венесуэла, Хуан Гуаидо

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