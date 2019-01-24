Захарова прокомментировала позицию Запада по отношению к Венесуэле

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Пример Венесуэлы показывает, как страны Запада в действительности относятся к международному праву и невмешательству во внутренние дела, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На примере событий в Венесуэле хорошо видно, как прогрессивное западное сообщество в реальности относится к международному праву, суверенитету и невмешательству во внутренние дела государств, в ручном режиме меняя там власть", - написала Захарова на своей странице в фейсбуке.

В минувшую среду возглавляющий венесуэльскую оппозицию экс-председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Это произошло в день, когда в Каракасе и в других городах страны проходят массовые манифестации противников главы государства Николаса Мадуро.

Гуаидо уже признал временным президентом страны президент США Дональд Трамп и большинство стран Латинской Америки.

В ответ на это Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США. Он дал 72 часа на то, чтобы американские дипломаты покинули венесуэльскую территорию.