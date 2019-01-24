В Малайзии избрали нового короля

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Новым королем Малайзии избран правитель штата Паханг - султан Абдулла Султан Ахмад Шах, сообщает в пятницу агентство Bloomberg.

Ожидается, что официально монарх взойдет на престол 31 января. Король в Малайзии избирается на пять лет.

Агентство Associated Press отмечает, что Абдулла Султан Ахмад Шах является ключевой фигурой в некоторых международных спортивных организациях, в частности он является членом совета ФИФА.

Голосование по кандидатуре короля прошло на конференции правителей Малайзии, состоящей из глав 13 малазийских штатов. Право голоса есть только у девяти участников конференции, они же могут быть избраны королем. Будущий король избирается по очереди согласно списку штатов, составленному в 1957 году.

Для того чтобы кандидат в короли получил эту должность, ему необходимо набрать пять голосов. Если кандидат не набирает достаточного количества голосов, то участники конференции голосуют за следующего по списку. СМИ отмечали, что возможность султана Паханга набрать достаточное количество голосов была под сомнением, так как он вступил в должность главы штата только 15 января.

Предыдущий король Малайзии Мухаммад V, избранный зимой 2016 года, неожиданно сложил с себя полномочия короля в начале января, оставшись при этом правителем штата Келантан. По данным СМИ, в ноябре Мухаммад V женился на россиянке Оксане Воеводиной, мисс - Москва 2015 года.

Должность короля в Малайзии в значительной мере церемониальная, основная власть находится в руках парламента и премьер-министра. В то же время, отмечает телеканал BBC, король ответственен за назначения премьер-министра Малайзии, также король является главнокомандующим вооруженными силами страны. Кроме того, у короля есть право давать помилование осужденным.