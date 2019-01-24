В мире

В Малайзии избрали нового короля

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Новым королем Малайзии избран правитель штата Паханг - султан Абдулла Султан Ахмад Шах, сообщает в пятницу агентство Bloomberg.

Ожидается, что официально монарх взойдет на престол 31 января. Король в Малайзии избирается на пять лет.

Агентство Associated Press отмечает, что Абдулла Султан Ахмад Шах является ключевой фигурой в некоторых международных спортивных организациях, в частности он является членом совета ФИФА.

Голосование по кандидатуре короля прошло на конференции правителей Малайзии, состоящей из глав 13 малазийских штатов. Право голоса есть только у девяти участников конференции, они же могут быть избраны королем. Будущий король избирается по очереди согласно списку штатов, составленному в 1957 году.

Для того чтобы кандидат в короли получил эту должность, ему необходимо набрать пять голосов. Если кандидат не набирает достаточного количества голосов, то участники конференции голосуют за следующего по списку. СМИ отмечали, что возможность султана Паханга набрать достаточное количество голосов была под сомнением, так как он вступил в должность главы штата только 15 января.

Предыдущий король Малайзии Мухаммад V, избранный зимой 2016 года, неожиданно сложил с себя полномочия короля в начале января, оставшись при этом правителем штата Келантан. По данным СМИ, в ноябре Мухаммад V женился на россиянке Оксане Воеводиной, мисс - Москва 2015 года.

Должность короля в Малайзии в значительной мере церемониальная, основная власть находится в руках парламента и премьер-министра. В то же время, отмечает телеканал BBC, король ответственен за назначения премьер-министра Малайзии, также король является главнокомандующим вооруженными силами страны. Кроме того, у короля есть право давать помилование осужденным.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Малайзия

Новости по теме

В мире
Россия предостерегла США от военного вмешательства в дела ВенесуэлыРоссия предостерегла США от военного вмешательства в дела Венесуэлы
Ранее Дональд Трамп признал главой Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуаидо, который объявил себя временным президентомПодробнее
 США отказали Мадуро в праве разрывать дипотношенияСША отказали Мадуро в праве разрывать дипотношения
Кроме того, в распространенном сообщении Мадуро называют бывшим президентом ВенесуэлыПодробнее
 Венесуэльское двоевластие: Мадуро vs Гуаидо. ОбобщениеВенесуэльское двоевластие: Мадуро vs Гуаидо. Обобщение
В среду лидер оппозиции провозгласил себя временным президентом одновременно с массовыми демонстрациями противников Мадуро по всей странеПодробнее
 Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с СШАМадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США
Американские дипломаты должны в течение 72 часов покинуть ВенесуэлуПодробнее
Экс-адвокат Трампа перенес слушания в Конгрессе из-за угроз от президента СШАЭкс-адвокат Трампа перенес слушания в Конгрессе из-за угроз от президента США
По его словам, президент призвал начать расследование против тестя экс-адвокатаПодробнее
 Экс-глава парламента Венесуэлы объявил себя временным президентом и принес присягуЭкс-глава парламента Венесуэлы объявил себя временным президентом и принес присягу
Президент США Дональд Трамп признал Хуана Гуаидо главой государстваПодробнее
 Четыре гражданина Турции погибли при пожаре в Керченском проливеЧетыре гражданина Турции погибли при пожаре в Керченском проливе
Еще четверо пропали без вестиПодробнее
 Верховный суд США поддержал запрет для некоторых трансгендеров на службу в армииВерховный суд США поддержал запрет для некоторых трансгендеров на службу в армии
Запрет набрал перевес в один голосПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Массовые беспорядки в Венесуэле9 фото
24 января
Массовые беспорядки в Венесуэле
Фотохроника 23 января6 фото
23 января
Фотохроника 23 января
Лучшие фото недели10 фото
18 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреРоссия предостерегла США от военного вмешательства в дела ВенесуэлыВ РоссииКадыров опроверг списание Чечне долга за газ в 9 млрд рублейМоскваВ выходные на Москву обрушится самый мощный за зиму снегопадВ миреМадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с СШАВ РоссииМинэкономразвития раскритиковало предлагаемую реформу водительских экзаменовВ миреСША отказали Мадуро в праве разрывать дипотношения

Акции "Роснефти" обвалились к уровням месячной давности из-за кризиса в Венесуэле

Компания участвует в пяти проектах по разведке и добыче нефти в Венесуэле Подробнее

В профсоюзе заявили о незащищенности прав моряков с загоревшихся в Черном море судов

Минобороны опровергло сведения о 135 тыс. новобранцев, освобожденных от призыва из-за проблем с питанием

Россия предостерегла США от военного вмешательства в дела Венесуэлы

Россия предостерегла США от военного вмешательства в дела ВенесуэлыРанее Дональд Трамп признал главой Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуаидо, который объявил себя временным президентом Подробнее

Брошенные во "Внуково" и "Домодедово" самолеты "Трансаэро" выставлены на продажу

Брошенные во "Внуково" и "Домодедово" самолеты "Трансаэро" выставлены на продажуОбщая стоимость четырех лотов превышает 500 млн рублей Подробнее

Власти заявили о возможности к апрелю представить проект восстановления дома в Шахтах

Из Исторического музея пропала икона "Богоматерь Шуйская-Смоленская"

Россияне чаще всего забывают в самолетах перчатки и телефоны

Израильских военных обстреляли у сирийской границы

Полиция за год насчитала в Москве больше 160 несогласованных акций

Шоумен Зеленский вышел из состава кипрской компании, владеющей кинобизнесом в РФ

Госдума разрешила ЦБ передавать Генпрокуратуре сведения о зарубежных счетах чиновников

Центр национальных доменов опроверг прогноз о проблемах у сайтов госструктур и банков РФ

В Малайзии избрали нового короля

Защита "угонщика" самолета в ХМАО обжаловала его арест

В Благовещенске арестовали владельца приюта, где замучили 47 собак

Демонстрация ракеты 9М729 не разубедила США в нарушении Москвой ДРСМД

Глава полиции подмосковного Чехова задержан по подозрению в хранении оружия

Евро упал на Московской бирже ниже 75 рублей впервые с 14 декабря

В Черном море возобновился дрейф одного из горящих танкеров

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');