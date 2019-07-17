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Малайзийский король развелся с "Мисс Москва-2015" после года брака

По данным источников, они выбрали самую жесткую процедуру развода в шариате

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - 50-летний правитель малайзийского султаната Келантан Султан Мухаммад V развелся с победительницей конкурса красоты "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной, сообщает издание New Straits Times.

Они поженились 7 июня 2018 года в Малайзии, а в ноябре отпраздновали свадьбу в Москве в концертном зале Barvikha Concert Hall. Официальных объявлений об их бракосочетании королевская пресс-служба не делала.

На развод супруги подали 22 июня, их дело рассматривал сингапурский шариатский суд. Развод султана был оформлен 1 июля, говорят источники издания. По их сведениям, супруги выбрали самую строгую процедуру развода в шариате, которую практически нельзя отменить.

16 июля пресс-служба султана Келантана попросила СМИ не называть никого "королевой" или "султаншей", не приводя каких-либо подробностей.

Мухаммад V, избранный зимой 2016 года королем всей Малайзии, сложил с себя полномочия короля в начале января 2019 года. При этом он остался главой Келантана.

"Мисс Москва-2015"

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Обладательница титула "Московская красавица-2015" Зарина Киргизова, победительница конкурса красоты "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина и "Краса Москвы-2015" Орнелла Шигапова (слева направо на первом плане) на церемонии награждения конкурса "Мисс Москва-2015"Участница конкурса Оксана Воеводина на сцене Московского государственного музыкального театра фольклора "Русская песня"Претендентки на звание "Мисс Москва-2015" Вероника Осипова, Оксана Воеводина, Лидия Чага, Любовь Валуй, Анна Бенедиктова, Любовь Бровко и Елена Зябко (слева направо)Обладательница титула "Краса Москвы-2015" Орнелла Шигапова (слева) во время финала конкурса "Мисс Москва-2015"Победительница конкурса Оксана Воеводина на церемонии награжденияВыступление участницы конкурса "Мисс Москва-2015" Чаяны УмейПретендентки на звание "Мисс Москва-2015" Вера Шмелева, Нина Калинина (слева направо) за кулисами конкурса
Обладательница титула "Московская красавица-2015" Зарина Киргизова, победительница конкурса красоты "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина и "Краса Москвы-2015" Орнелла Шигапова (слева направо на первом плане) на церемонии награждения конкурса "Мисс Москва-2015"
Малайзия Келантан Оксана Воеводина

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