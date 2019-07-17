Малайзийский король развелся с "Мисс Москва-2015" после года брака

По данным источников, они выбрали самую жесткую процедуру развода в шариате

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - 50-летний правитель малайзийского султаната Келантан Султан Мухаммад V развелся с победительницей конкурса красоты "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной, сообщает издание New Straits Times.

Они поженились 7 июня 2018 года в Малайзии, а в ноябре отпраздновали свадьбу в Москве в концертном зале Barvikha Concert Hall. Официальных объявлений об их бракосочетании королевская пресс-служба не делала.

На развод супруги подали 22 июня, их дело рассматривал сингапурский шариатский суд. Развод султана был оформлен 1 июля, говорят источники издания. По их сведениям, супруги выбрали самую строгую процедуру развода в шариате, которую практически нельзя отменить.

16 июля пресс-служба султана Келантана попросила СМИ не называть никого "королевой" или "султаншей", не приводя каких-либо подробностей.

Мухаммад V, избранный зимой 2016 года королем всей Малайзии, сложил с себя полномочия короля в начале января 2019 года. При этом он остался главой Келантана.