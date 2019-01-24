Порошенко поддержал противников Мадуро

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Проходящие в последние дни в Венесуэле массовые акции протеста, а также приведшее к человеческим жертвам противостояние властей и оппозиции являются результатом популистской политики президента этой страны Николаса Мадуро, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"У нас очень большая опасность популизма. Есть те, кто не понимает, что это означает и заявляют, что у нас будет фиксированная цена, ниже, чем рыночная, на определенные продукты для людей... Это Николас Мадуро делал в Каракасе в Венесуэле", - сказал Порошенко на завтраке в Украинском доме в четверг в Давосе.

Он отметил, что венесуэльцы вышли с протестами на улицы своих городов, поскольку лопнуло их терпение.

"Миллионы венесуэльцев сказали "Нет" Мадуро, нет популизму", - подчеркнул Порошенко, комментируя продолжающиеся уже несколько дней в Венесуэле многотысячные акции протеста против политики Мадуро.

Ранее лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Буквально через несколько минут его признал президент США Дональд Трамп. В России события в этой латиноамериканской стране восприняли как попытку госпереворота.

Глава Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что сделает все возможное для защиты суверенитета страны, и разорвал дипломатические отношения с США.