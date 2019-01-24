Тимошенко объяснила, как она вдвое снизит цены на газ после избрания президентом

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Лидер партии ВО "Батькивщина", кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко объяснила в Давосе, как будет выполнять обещание о снижении цены на газ вдвое.

Кандидат в президенты отметила, что обещанное ею снижение цен на газ в два раза будет рыночным.

"Определенное время не будет рынка, так как его еще построить нужно... Потребуется хотя бы 3-4 месяца - полгода, чтобы построить рынок. Но до этого должно быть правильное ценообразование при монополиях, как в других странах - не со справочника "потолок", когда постановлением правительство устанавливает "рыночную" цену на газ", - сказала Тимошенко в Давосе в кулуарах "Украинского завтрака", организованного Фондом Виктора Пинчука.

Тимошенко добавила, что на Украине в настоящее время действует не рыночная, а фиксированная цена на газ для населения, установленная правительством.

"Я вижу в Украине рынок газа. (Во-первых - ИФ), это демонополизация импорта - пусть везут из Европы, как говорят, там где-то в Европе добывается газ, пусть везут со всех частей мира газ. Во-вторых, хочу сделать все условия, чтобы пошли и инвесторы, и мы добывали в Украине столько газа, сколько необходимо, чтобы обеспечить Украину полностью и экспортировать по нашей газотранспортной системе в Европу", - отметила лидер "Батькивщины".

Она добавила, что в Украине разведано почти 1 трлн куб. м газа, что означает, что страна может обеспечить себя и, частично, Европу, а рост добычи сегодня сдерживают "коррупционные шлагбаумы" на пути инвесторов.