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Глава минэнерго Украины подтвердил рост потребительских цен на газ

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что потребителей ждет рост цен на газ, но ему неизвестно, действительно ли природный газ для населения может подорожать на 23%.

"У меня такой информации на этот момент нет", - сказал он журналистам в Киеве, отвечая на вопрос о возможном повышении цены на газ 23%.

Министр отметил, что ни он, ни минэнерго Украины не является стороной переговоров с Международным валютным фондом, в том числе и по цене на газ.

"Премьер уже озвучил, что мы не можем не вести конструктивные переговоры с Международным валютным фондом, поэтому повышение будет. Но на сколько - я не могу сказать, так как не являюсь участником переговоров", - добавил Насалик.

С июля 2017 года Украина ведет переговоры с МВФ по газовому вопросу: Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как премьер считает такое резкое повышение неоправданным.

По словам источника в правительстве, за это время украинская сторона предложила МВФ уже не менее восьми вариантов изменения формулы цены на газ, которые позволили бы уйти от "неподъемного для обычных граждан" повышения цены, на котором настаивает Фонд.

Позиция Фонда является достаточно жесткой, так как правительство Украины в минувшем году приняло решение о таком повышении газовых цен, что позволило Киеву получить транш кредита МВФ, однако впоследствии в одностороннем порядке отказалось от его выполнения.

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Теги: Украина, МВФ
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