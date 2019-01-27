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В Бразилии объявили тревогу из-за возможного прорыва еще одной дамбы на шахте

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Власти муниципалитета Брумадиньо в бразильском штате Минас-Жерайс и руководство горнодобывающей компании Vale объявили срочную эвакуацию жителей муниципалитета, проживающих в районе дамбы в связи с серьезной опасностью ее прорыва на принадлежащей компании шахте.

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"Внимание! объявляется общая эвакуация", - звучит объявление, передаваемая через громкоговорители. Жителям предлагается выбирать в качестве укрытий высокие места, куда не попадет вода в случае прорыва дамбы.

В пятницу в том же штате прорыв дамбы на шахте той же компании привел к гибели более 30 человек, около 300 числятся пропавшими без вести.

Накануне местные власти и генеральный директор компании Фабио Шварцаман сообщили, что надежда на то, что из пропавших без вести удастся спасти кого-то живым, очень мала.

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Теги: Бразилия

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