Госдеп одобрил назначенного оппозицией временного поверенного в делах Венесуэлы в США

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты приняли назначение временным поверенным в делах правительства Венесуэлы в США Карлоса Альфредо Веккьо, предложенного лидером венесуэльской оппозиции Хауном Гуаидо, сообщает госдепартамент.

"Соединенные Штаты приняли назначение предложенного президентом Хуаном Гуаидо Карлоса Альфреда Веккьо временно поверенным в делах правительства Венесуэлы в США 25 января. Господин Веккьо будет иметь полномочия в дипломатических делах в Соединенных Штатах от имени Венесуэлы", - говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

Отмечается, что после аккредитации Веккьо встретился с заместителем государственного секретаря по политическим вопросам Дэвидом Хейлом, который подтвердил решительную поддержку Вашингтоном Гуаидо, объявившим себя временным президентом Венесуэлы.

"Соединенные Штаты рассчитывают на сотрудничество с господином Веккьо и другими дипломатическими сотрудниками, назначенными временным президентом Гуаидо", - говорится в заявлении госдепа США.

В среду возглавляющий венесуэльскую оппозицию экс-председатель Национальной ассамблеи Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Это произошло в день, когда в Каракасе и в других городах страны прошли массовые манифестации противников Мадуро.

Затем власти ряда латиноамериканских государств, а также США, Канады и некоторых других стран мира заявили о признании Гуаидо.