Австралия признала самопровозглашенного президента Венесуэлы

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Австралии Мэрис Пэйн заявила о признании Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы до проведения в стране президентских выборов.

"Австралия призывает к переходу к демократии в Венесуэле как можно скорее", - говорится в заявлении Пэйн.

Она добавила: "Мы настоятельно призываем все стороны конструктивно работать в направлении мирного урегулирования ситуации, включая возвращение к демократии, уважению верховенства права и защите прав человека во благо венесуэльского народа".