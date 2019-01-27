В мире Переворот в Венесуэле

Мадуро отказался выполнять ультиматум ряда европейских стран

Ранее Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили, что готовы признать оппозиционера Хуана Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не объявят новых выборов

Мадуро отказался выполнять ультиматум ряда европейских стран
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что не намерен выполнять ультимативное требование нескольких европейских стран об объявлении новых выборов в стране в течение восьми дней.

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Мадуро сообщил об этом в воскресенье в интервью телеканалу CNN Turk, подчеркнув, что "Европа снова совершает ошибку в отношении Венесуэлы".

"Они должны отказаться от своего ультиматума", - подчеркнул он.

По его словам, лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласив себя временным президентом, тем самым нарушил конституцию Венесуэлы.

Мадуро заявил, что он открыт для диалога, в том числе и с президентом США Дональдом Трампом. Такая встреча "маловероятна, но в то же время, не невозможна", отметил он.

Президент Венесуэлы выразил благодарность турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану за оказанную поддержку.

Ранее Британия, ФРГ, Франция, Испания заявили, что готовы будут признать Хуана Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не объявят о проведении выборов.

Кризис в Венесуэле

Венесуэла в последние годы живет в состоянии затяжного кризиса в экономике, политике и социальной сфере.

10 января Николас Мадуро официально заступил на второй президентский срок до 2025 года. Согласно официальным данным, на выборах в мае 2018 года он получил 68% голосов. Явка избирателей составила менее 50%. Большая часть оппозиции бойкотировала выборы и не признала их результаты. Не признали переизбрание Мадуро около 60 государств, включая США, страны Европейского союза и большинство государств Латинской Америки.

21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуаидо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста.

23 января Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны.

Массовые беспорядки в Венесуэле

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Жертвами беспорядков в Венесуэле стали 16 человек, более 150 задержаныВ среду 23 января лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. К настоящему моменту его поддержали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама.Президент США Дональд Трамп призвал признать председателя Национальной ассамблеи Гуаидо в качестве временного президента Венесуэлы и поддержать его попытки восстановить в стране конституционный порядокВ свою очередь президент Николас Мадуро объявил о намерении разорвать дипломатические и политические отношения с США и дал 72 часа на то, чтобы американские дипломаты покинули венесуэльскую территорию В поддержку действующего президента высказываются Мексика, Куба, Боливия и ТурцияМадуро призвал сограждан решать спорные вопросы самостоятельно - без иностранного вмешательства
Жертвами беспорядков в Венесуэле стали 16 человек, более 150 задержаны
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Теги: Венесуэла, Николас Мадуро

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