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СБУ опровергла свою причастность к исчезновению капитана "Норда"

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Служба безопасности Украины (СБУ) заявляет, что не задерживала капитана российского сейнера "Норд" Владимира Горбенко, удерживаемого с марта 2018 года на Украине и не выходящего на связь с родственниками и адвокатами уже третьи сутки.

"УСБУ в Херсонской области не задерживало Горбенко", - говорится в сообщении на сайте СБУ.

Адвокат Максим Могильницкий не исключил причастность украинской спецслужбы к событиям вокруг Горбенко.

В миреАдвокаты капитана судна "Норд" заявили о его исчезновенииАдвокаты капитана судна "Норд" заявили о его исчезновенииЧитать подробнее

"Уже обратились с заявлением об исчезновении капитана рыболовецкого судна "Норд" Владимира Горбенко к прокурору АР Крым Гюндузу Мамедову и начальнику ГУ СБУ в АР Крым Александру Шмитько (базируются на Украине - ИФ). У нас с коллегами есть основания полагать, что к исчезновению Владимира причастны правоохранительные органы Украины. Речь, в частности, идет о Службе безопасности Украины", - написал адвокат в фейсбуке.

"Все обставляют так, будто Горбенко скрывается. А позднее это будет использовано как повод для взятия под стражу. Еще один вариант - удержание с целью оказания психологического давления на капитана, дабы тот подписал наконец соглашение со следствием", - добавил он.

Как сообщалось, адвокаты и судовладелец утверждают, что капитан "Норда" находился у родственников в Мелитополе, днем 26 января вышел из дома и с тех пор о нем ничего не слышно.

Задержание "Норда"

25 марта 2018 года Госпогранслужба Украины задержала в Азовском море судно "Норд" с 10 членами экипажа на борту. Капитана сейнера обвнили в незаконном въезде на "оккупированную территорию Украины" и незаконном занятии рыбным добывающим промыслом.

Херсонский горсуд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. На время досудебного следствия Горбенко находился у родственников в Мелитополе (Запорожская область). 19 июня Херсонский городской суд отказал в продлении обязательства для капитана Горбенко не посещать территорию Крыма.

Остальным членам экипажа "Норда" вменено незаконное пересечение границы. Два члена экипажа в апреле вернулись в Крым, покинув Украину через Белоруссию. Еще семеро - в октябре - в результате обмена на семерых рыбаков двух небольших украинских судов "ЯМК-0041" и "ЯОД-2105", попавшихся в мае и августе 2018 года на браконьерстве у берегов Крыма.

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Теги: Норд, СБУ, Украина, Владимир Горбенко

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