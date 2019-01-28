Адвокаты капитана судна "Норд" заявили о его исчезновении

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Капитан российского сейнера "Норд", удерживаемого с марта 2018 года на Украине, Владимир Горбенко исчез, утверждает его адвокат Максим Могильницкий.

"Капитан рыболовецкого судна "Норд" Владимир Горбенко пропал без вести. По словам родственников, в минувшую субботу около полудня Владимир пропал из дома, и никто его с тех пор не видел. На связь с родными и адвокатами капитан не выходит", - написал адвокат на странице в фейсбуке в понедельник.

По его словам, основания для беспокойства "у нас очень серьезные". Причем Могильницкий не исключает провокаций со стороны украинских правоохранительных органов или представителей радикальных организаций. Адвокат выразил надежду на то, что капитан жив и здоров.

Адвокат Дмитрий Щербина сообщил "Интерфаксу" по телефону из Киева, что капитан пропал за несколько дней до предварительного заседания по его делу в Оболонском районном суде украинской столицы, назначенном на 1 февраля. "Странно выглядит, в преддверии суда пропадает человек. Это заседание никакое не эпохальное, с точки зрения государственных санкций ему ничего не угрожало, чтобы скрываться", - сказал защитник.

По словам Щербины, родственники Горбенко в Мелитополе обратились в полицию, это же сделали адвокаты крымчанина в Киеве. "В Мелитополе брат подавал, мы - в Киеве. Зарегистрировано заявление. Будем дополнительно работать", - сказал юрист.

Представитель компании-судовладельца Анна Шевелева также сообщила о пропаже Горбенко. "В 12:00 26 января Горбенко вышел из дома в Мелитополе и больше не возвращался. У друзей и родных информации о его местонахождении нет. О каких-то планах перемещения никому не говорил. Границу в РФ не пересекал. По нашей информации, в моргах и больницах Мелитополя его нет", - сказала она журналистам.

Комментарием украинских правоохранительных органов "Интерфакс" не располагает.

Задержание "Норда"

Госпогранслужба Украины 25 марта 2018 года в Азовском море задержала судно "Норд" с десятью членами экипажа на борту. Капитану сейнера вменяется статья 332-1 (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны) и статья 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным добывающим промыслом).

Херсонский горсуд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. На время досудебного следствия Горбенко находился у родственников в Мелитополе (Запорожская область). 19 июня Херсонский городской суд отказал в продлении обязательства для капитана Горбенко не посещать территорию Крыма.

С 16 октября 2018 года дело Горбенко рассматривает Оболонский районный суд Киева. 10 января 2019 года суд перенес подготовительное заседание по делу капитана судна "Норд" на 1 февраля.

Остальным членам экипажа "Норда" вменена часть 2 статьи 204 КоАП Украины (незаконное пересечение границы). Два члена экипажа "Норда" вернулись в апреле в Крым, покинув Украину через Белоруссию. Еще семеро были возвращены в октябре в результате обмена на семерых рыбаков двух небольших украинских судов "ЯМК-0041" и "ЯОД-2105", попавшихся в мае и августе 2018 года на браконьерстве у берегов Крыма.

Капитану "ЯМК-0041" Виктору Новицкому вменяют ч.3 ст.256 УК России (незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная лицом с использованием своего служебного положения).

Осенью Россия и Украина начали переговоры о возвращении на родину капитанов "Норда" Горбенко и "ЯМК-0041" Новицкого, сообщила в конце октября уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.