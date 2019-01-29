Порошенко будет во второй раз баллотироваться на пост президента Украины

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко во вторник заявил, что будет во второй раз баллотироваться на пост главы государства в качестве самовыдвиженца.

"Ощущение глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и будущими поколениями вынудили меня принять решение баллотироваться еще раз на должность президента Украины", - сказал Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что намерен "завершить строительство сильного успешного государства, которое способно обеспечить порядок, благосостояние и безопасность каждого украинца".

"Завершая 5-летнюю каденцию, стартую снова ради сохранения стратегического курса на Евросоюз и НАТО, курса на преобразование Украины в большую успешную страну счастливых людей", - сказал Порошенко.

Выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. К настоящему моменту ЦИК зарегистрировал 22 кандидата в президенты.