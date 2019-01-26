Надежду Савченко выдвинули кандидатом в президенты Украины на съезде ее партии

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Внефракционного народного депутата Украины Надежду Савченко, которая в настоящее время находится под арестом в СИЗО по подозрению в попытке свержения государственной власти, выдвинули кандидатом в президенты Украины на съезде ее партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

"Делегаты съезда сегодня, 26 января, единогласно поддержали кандидатуру Надежды на пост президента Украины. Все документы в ЦИК готовы, нам осталось оплатить взнос. Мы ждем ответа от банка об открытии счета", - сообщила "Интерфаксу-Украина" сестра Савченко, глава партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Вера Савченко в субботу.

По ее словам, денежный взнос для участия Савченко в выборах президента Украины собран из средств членов партии и людей, которые поддерживают ее, в том числе, из-за границы, например, из США.

Поскольку Савченко находится под следствием и пребывает в СИЗО, то подавать документы для регистрации ее кандидатом в президенты в ЦИК будет доверенное лицо, что предусмотрено в случае выдвижения кандидата от партии.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта.