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Надежду Савченко выдвинули кандидатом в президенты Украины на съезде ее партии

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Внефракционного народного депутата Украины Надежду Савченко, которая в настоящее время находится под арестом в СИЗО по подозрению в попытке свержения государственной власти, выдвинули кандидатом в президенты Украины на съезде ее партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

"Делегаты съезда сегодня, 26 января, единогласно поддержали кандидатуру Надежды на пост президента Украины. Все документы в ЦИК готовы, нам осталось оплатить взнос. Мы ждем ответа от банка об открытии счета", - сообщила "Интерфаксу-Украина" сестра Савченко, глава партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Вера Савченко в субботу.

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По ее словам, денежный взнос для участия Савченко в выборах президента Украины собран из средств членов партии и людей, которые поддерживают ее, в том числе, из-за границы, например, из США.

Поскольку Савченко находится под следствием и пребывает в СИЗО, то подавать документы для регистрации ее кандидатом в президенты в ЦИК будет доверенное лицо, что предусмотрено в случае выдвижения кандидата от партии.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта.

Как сообщалось, 21 января Киевский апелляционный суд перенес на 5 февраля рассмотрение апелляции на решение Шевченковского районного суда города Киева, который 18 декабря 2018 года продлил срок содержания под стражей Савченко еще на два месяца.

Надежда Савченко, подозреваемая в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (так называемое дело "Савченко-Рубана"), находится под стражей с 23 марта 2018 года после решения Верховной рады о даче согласия на привлечение депутата к уголовной ответственности, задержание и арест.

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Теги: Украина, Надежда Савченко

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