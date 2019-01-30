В мире Переворот в Венесуэле

Посол Венесуэлы опроверг слухи о присланном из России самолете с военными

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Информация о самолете, направившимся из России в Венесуэлу с военным составом на борту, является провокацией, заявил посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

"Что идет военный состав из России, тоже сказали такое, в Венесуэлу. Так что все это провокации - провокации, чтобы перепутать мнения людей во всем мире", - сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва", отвечая на вопрос о том, действительно ли из России в Венесуэлу вылетел самолет.

Он отметил, что самолета не было. "Нет. Совсем нет", - сказал посол.

"Мы сейчас должны быть готовы к тому, что сейчас очень многие такие новости идут, потому что хотят как-то провокацию создать. Посмотрим, что они ответят, что они говорят", - заключил он.

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Посол также добавил, что информация о том, что российские частные военные компании готовы содействовать президенту Николасу Мадуро, не соответствует действительности.

В воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщение о направлении в Венесуэлу 400 бойцов из России для охраны президента Николаса Мадуро.

21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой военнослужащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуаидо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные митинги. 23 января Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуаидо временным главой государства. Среди тех, кто поддержал Мадуро, - Мексика, Куба, Боливия, Турция и Россия.

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Теги: Венесуэла, Россия

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