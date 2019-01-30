Россиянина, напавшего с ножом на девушку в Осло, поместили в психбольницу

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Гражданина России, который ранее в январе ранил ножом девушку в магазине в Осло, направили в психиатрическую лечебницу. Об этом сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на его адвоката.

Инцидент произошел 17 января. 20-летний молодой человек прибыл из Швеции в Норвегию и совершил нападение на незнакомую девушку в одном из столичных магазинов. Он заявил, что хотел убить несколько человек.

Норвежская служба безопасности полиции начала расследование этого дела как теракта из-за слов нападавшего.

Затем ее сотрудники заявили, что молодой человек не является экстремистом.