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Нападение россиянина с ножом на женщину в Норвегии квалифицировали как теракт

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Служба безопасности норвежской полиции расследует совершенное в четверг нападение с ножом на женщину в супермаркете в Осло как возможный террористический акт, сообщила в субботу журналистам глава службы Бенедикте Бьернланн.

"На допросе молодой человек сказал, что он имел намерение убить несколько человек, и что это был акт терроризма", - сказала она на пресс-конференции.

По ее словам, 20-летний гражданин РФ из Башкирии прибыл в Норвегию 17 января через Швецию. Бьернланн добавила, что полиция проверяет его связи с исламистами, но пока других подозреваемых нет. При этом напавший также ранее не был известен норвежским спецслужбам.

Пострадавшая женщина находится в больнице в критическом состоянии.

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Теги: Норвегия, Осло

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