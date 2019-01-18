В Норвегии задержали россиянина, напавшего с ножом на женщину в центре Осло

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В Норвегии задержали россиянина по подозрению в вооруженном нападении на женщину в центре Осло, сообщает в пятницу NRK.

Инцидент произошел накануне; в этот день, по информации полиции, 20-летний уроженец Башкирии прибыл в Норвегию через Швецию. Полиция предполагает, что свою жертву он выбрал случайно в одном из магазинов и ударил ее в спину ножом. Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.

Несмотря на то, что пострадал только один человек, полиция расценивает произошедшее как теракт. Основанием для этого стали показания задержанного: мужчина признал свою вину и заявил, что собирался совершить теракт и планировал, что жертв будет больше.

После этих заявлений прокуратура передала дело для дальнейшего расследования службе безопасности полиции Норвегии.