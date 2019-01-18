Посольство РФ в Норвегии подтвердило задержание россиянина, напавшего с ножом в Осло

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В посольстве РФ в Норвегии подтвердили задержание россиянина, совершившего нападение с ножом в магазине в Осло.

"По имеющейся информации, 17 января 2019 г. в Осло задержан росгражданин, нанёсший ножевые ранения женщине в магазине. Посольство находится в контакте с правоохранительными органами, детали дела уточняются", - говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном в "Фейсбуке" посольства.

Ранее СМИ сообщали, что инцидент произошел накануне. По информации полиции, 20-летний уроженец Башкирии прибыл в Норвегию через Швецию. Полиция предполагает, что свою жертву он выбрал случайно в одном из магазинов и ударил ее в спину ножом. Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.

Несмотря на то, что пострадал только один человек, полиция расценивает произошедшее как теракт. Основанием для этого стали показания задержанного: мужчина признал свою вину и заявил, что собирался совершить теракт и планировал, что жертв будет больше.