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Гуаидо рассказал о тайных встречах с венесуэльскими военными

Есть обновление от 06:49

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, заявил, что тайно встречался с представителями венесуэльской армии.

"У нас были тайные встречи с военнослужащими и сотрудниками сил безопасности. Мы предложили амнистию всем, кто будет признан невиновным в преступлениях против человечности", - говорится в статье Хуан Гуаидо, опубликованной в New York Times.

Он отметил, что "отказ военных от поддержки господина Мадуро (президент Венесуэлы Николас Мадуро - ИФ) имеет решающее значение для обеспечения перемен в правительстве".

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Теги: Венесуэла, Николас Мадуро, Хуан Гуаидо

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Гуаидо рассказал о тайных встречах с венесуэльскими военными

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