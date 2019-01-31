Три журналиста агентства EFE задержаны в Венесуэле

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Испанское информагентство EFE сообщило о задержании в Венесуэле трех своих корреспондентов.

"Венесуэльские власти задержали трех журналистов из агентства EFE в Каракасе", - говорится в твиттере агентства.

Autoridades venezolanas detienen en Caracas a tres periodistas de la Agencia EFE #EFEURGENTE — EFE Noticias (@EFEnoticias) January 31, 2019

Ранее агентство заявило о пропаже своего колумбийского фотокорреспондента Леонардо Муньоса. Он находился в Каракасе, откуда освещал кризис в Венесуэле. Вместе с ним пропал его венесуэльский водитель Хосе Салас.

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас предупредил иностранных журналистов о необходимости получения аккредитации для работы в стране.

"СМИ и международные агентства знают, что для того, чтобы избежать ненужных неудобств, они должны выполнить необходимые процедуры в консульствах до их поездки в страну", - написал Арреас в твиттере.

Ранее также сообщалось о задержании в Венесуэле нескольких журналистов.

В частности, журналисты национального телевидения Чили (TVN) Родриго Перес и Гонсало Бараона были задержаны во время репортажа в окрестностях президентского дворца Мирафлорес. В скором времени они были депортированы из страны.

Вместе с ними были задержаны их венесуэльские коллеги Маикер Ириарте и Ана Родригес.

Кроме того, в Каракасе были задержаны два французских журналиста программы Quotidien канала TF1.