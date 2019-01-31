Три журналиста агентства EFE задержаны в Венесуэле

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Испанское информагентство EFE сообщило о задержании в Венесуэле трех своих корреспондентов.
"Венесуэльские власти задержали трех журналистов из агентства EFE в Каракасе", - говорится в твиттере агентства.
Autoridades venezolanas detienen en Caracas a tres periodistas de la Agencia EFE #EFEURGENTE— EFE Noticias (@EFEnoticias) January 31, 2019
Ранее агентство заявило о пропаже своего колумбийского фотокорреспондента Леонардо Муньоса. Он находился в Каракасе, откуда освещал кризис в Венесуэле. Вместе с ним пропал его венесуэльский водитель Хосе Салас.
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас предупредил иностранных журналистов о необходимости получения аккредитации для работы в стране.
"СМИ и международные агентства знают, что для того, чтобы избежать ненужных неудобств, они должны выполнить необходимые процедуры в консульствах до их поездки в страну", - написал Арреас в твиттере.
Ранее также сообщалось о задержании в Венесуэле нескольких журналистов.
В частности, журналисты национального телевидения Чили (TVN) Родриго Перес и Гонсало Бараона были задержаны во время репортажа в окрестностях президентского дворца Мирафлорес. В скором времени они были депортированы из страны.
Вместе с ними были задержаны их венесуэльские коллеги Маикер Ириарте и Ана Родригес.
Кроме того, в Каракасе были задержаны два французских журналиста программы Quotidien канала TF1.