Рябков заявил об отсутствии прогресса по ДРСМД на переговорах с замгоссекретаря США

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Из-за ультимативной позиции США на переговорах с заместителем госсекретаря Андреа Томпсон не удалось продвинуться в вопросах Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил журналистам замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По итогам встречи с Томпсон в Пекине на полях конференции "ядерной пятерки" он сообщил что, "США заняли совершенно деструктивную позицию" по ДРСМД на фоне давно принятого решения о выходе из договора.

Российская сторона заявила, что разговор с ней в режиме шантажа невозможен, но Россия продолжит работу по ДРСМД.

По словам российского дипломата, наступает фаза приостановки выполнения США обязательств по ДРСМД, и это случится, "видимо, в ближайшие выходные" дни.

Рябков констатировал, что США никак не реагировали на российские озабоченности в области выполнения ими своих обязательств по ДРСМД, в частности, по ракетам, размещенным в Румынии, планам размещения ракет в Польше.

Он отметил, что российская сторона озабочена сложившейся ситуацией, в том числе в сфере европейской и международной безопасности. Как подчеркнул замглавы МИД РФ, "ответственность за происходящее целиком на Вашингтоне".

Как ранее проинформировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, с предложением организовать отдельную встречу в ходе проведения "ядерной пятерки" в Китае выступила российская сторона, выразив готовность продолжить на ней обсуждение ситуации вокруг ДРСМД.

4 декабря госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателями нарушает договор. Ультиматум истекает 2 февраля, после чего США, как заявил Помпео, приостановят своё участие в ДРСМД, если Россия не выполнит требование.