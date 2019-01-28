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Замгоссекретаря США назвала смешным проведенный Россией показ ракеты 9М729

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон в понедельник раскритиковала организованный Россией в январе показ ракеты 9М729 и брифинг для снятия озабоченностей по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Мы наблюдали это 23 января на имитации показа ракетной системы, и у людей, которые присутствовали при этом, не было возможности задавать вопросы. Это было просто смешно", - заявила она в интервью каналу Deutsche Welle.

"Я уверена, что большинство профессионалов скажет, что показывать систему в статике - это не доказательство того, что дальность полета ракеты соответствует указанной в договоре", - добавила Томпсон.

Ранее в январе замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что США отказались от участия в брифинге по ракете 9М729.

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Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 г. Он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

Президент США Дональд Трамп объявил 20 октября 2018 года о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения.

Вслед за этим 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателями нарушает договор. Ультиматум истекает 2 февраля, после чего США, как заявил Помпео, приостановят своё участие в ДРСМД, если Россия не выполнит требование.

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Теги: США 9М729, ДРСМД

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