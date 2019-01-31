Трамп заявил, что соглашение с Китаем возможно только после его встречи с Си Цзиньпином

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин не смогут окончательно урегулировать торговые разногласия до того момента, пока он не проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Никакого окончательного соглашения не будет, пока мой друг председатель Си и я в ближайшем будущем не встретимся, чтобы провести переговоры и прийти к согласию в отношении наиболее долговременных и сложных пунктов", - написал президент в четверг в своем твиттере.

При этом он напомнил, что в данный момент в Вашингтоне находятся высокопоставленные представители Китая для обсуждения торговой проблематики. "Встречи проходят хорошо, с хорошими намерениями и настроем с обеих сторон", - отметил Трамп.

"Представители Китая и я стараемся выработать всеобъемлющую сделку, не оставив ничего нерешенным", - также заявил он.

Трамп добавил, что 1 марта пошлины на китайские товары вырастут на 25% и к этому моменту нужно уладить дела с Китаем.

Во вторник сообщалось, что заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ, отвечающий за переговоры с США по вопросам о торговых разногласиях, во главе делегации прибыл в Вашингтон. В состав делегации также входят председатель Народного банка Китая (китайский Центробанк) И Ган, руководители ряда китайских ведомств.

Со стороны США в переговорах принимают участие торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, помощник президента по экономической политике Ларри Кудлоу и советник президента по торговле Питер Наварро.

Первый раунд переговоров в начале января прошел в Пекине.