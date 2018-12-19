Китай и США провели телефонные переговоры о торговле на уровне заместителей министров

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - США и Китай в среду провели телефонные переговоры о торговле на уровне заместителей министров.

Как говорится в сообщении на сайте министерства торговли КНР, стороны обсудили вопросы взаимоотношений, вызывающие взаимную озабоченность.

КНР и США планируют провести торговые переговоры в январе, заявил министр финансов США Стивен Мнучин в интервью агентству Bloomberg во вторник. По его словам, стороны хотят согласовать более широкое торговое перемирие, чтобы подготовить документы для подписания к 1 марта, когда истекает срок действия перемирия по пошлинам. До января встречи в формате один на один вряд ли состоятся, сказал глава американского Минфина.

Чиновники КНР подтвердили планы проведения двусторонних встреч в январе.

"Мы находимся в процессе согласования логистики ряда встреч, и мы решительно настроены сделать все, чтобы использовать это время разумно и урегулировать эту проблему", - сказал Мнучин.

Летом 2018 года США ввели в действие пошлины на импорт из Китая товаров стоимостью $50 млрд в год по ставке 25%, на это Пекин принял ответные меры.

С 24 сентября США установили пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд по ставке 10% с намерением поднять ее до 25% с начала 2019 года.

На встрече лидеров США и КНР в Буэнос-Айресе 1 декабря в ходе саммита G20 была достигнута договоренность, что США на 90 дней замораживают введение на китайские товары стоимостью $200 млрд таможенной пошлины в 25% вместо нынешней в 10%.

В течение 90 дней стороны должны заключить соответствующее торговое соглашение. Если этого не произойдет, то 25%-ные пошлины вступят в силу.