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Гуаидо объяснил выгоду России от смены власти в Венесуэле

По его словам, Николас Мадуро не защищает ничьи инвестиции, хотя Россия является крупным кредитором страны

Гуаидо объяснил выгоду России от смены власти в Венесуэле
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо
Фото: Reuters

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом страны, считает, что смена власти в Венесуэле будет выгодна ее главным иностранным кредиторам - России и Китаю, которые по-прежнему поддерживают режим Николаса Мадуро.

"Что больше всего выгодно России и Китаю, так это стабильность страны (Венесуэлы - ИФ) и смена власти. Мадуро не защищает интересы Венесуэлы, не защищает ничьи инвестиции, так что он невыгоден для этих стран", - сказал политик агентству Reuters.

Гуаидо добавил, что уже пытался установить контакты с Россией и Китаем.

Агенство напомнило, что кредиторы Венесуэлы Россия и Китай поддерживают Мадуро несмотря на опасения по поводу платежеспособности страдающей от нехватки денег страны.

На прошлой неделе Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами своих сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Россия, а также Китай, Турция и Куба считают законным президентом страны Николоса Мадуро.

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Теги: Венесуэла, Россия, Китай, Хуан Гуаидо

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