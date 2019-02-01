Гуаидо объяснил выгоду России от смены власти в Венесуэле

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом страны, считает, что смена власти в Венесуэле будет выгодна ее главным иностранным кредиторам - России и Китаю, которые по-прежнему поддерживают режим Николаса Мадуро.

"Что больше всего выгодно России и Китаю, так это стабильность страны (Венесуэлы - ИФ) и смена власти. Мадуро не защищает интересы Венесуэлы, не защищает ничьи инвестиции, так что он невыгоден для этих стран", - сказал политик агентству Reuters.

Гуаидо добавил, что уже пытался установить контакты с Россией и Китаем.

Агенство напомнило, что кредиторы Венесуэлы Россия и Китай поддерживают Мадуро несмотря на опасения по поводу платежеспособности страдающей от нехватки денег страны.

На прошлой неделе Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами своих сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Россия, а также Китай, Турция и Куба считают законным президентом страны Николоса Мадуро.