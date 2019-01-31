Власти РФ опровергли слухи об отправке военных в Венесуэлу

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Российских военных нет в Венесуэле, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Нет", - сказал вице-премьер, отвечая в четверг на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Борисов добавил, что "Россия продолжает следить за развитием ситуации в этой стране".

Ранее посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса заявлял, что информация о самолете, направившимся из России в Венесуэлу с военным составом на борту, является провокацией.

"Что идет военный состав из России, тоже сказали такое, в Венесуэлу. Так что все это провокации - провокации, чтобы перепутать мнения людей во всем мире", - сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва", отвечая на вопрос о том, действительно ли из России в Венесуэлу вылетел самолет.

Он отметил, что самолета не было. "Нет. Совсем нет", - сказал посол.

"Мы сейчас должны быть готовы к тому, что сейчас очень многие такие новости идут, потому что хотят как-то провокацию создать. Посмотрим, что они ответят, что они говорят", - заключил он.

Попытка переворота

21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Москва выразила поддержку законным властям Венесуэлы, президент Владимир Путин подчеркнул, что "деструктивное внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права".