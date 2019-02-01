Трамп рассмотрит варианты военного ответа на нарушения Россией ДРСМД

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил о намерении Вашингтона работать с НАТО и остальными союзниками, чтобы не допустить военного превосходства России в результате нарушения ДРСМД.

"Мы будем продвигаться вперед и разрабатывать варианты нашего военного ответа, и мы будем работать с НАТО и другими нашими союзниками и партнерами, чтобы не дать России получить какое бы то ни было военное преимущество в результате ее незаконного поведения", - говорится в заявлении президента США.

В случае успешных переговоров Москвы и Вашингтона по контролю над вооружениями обе страны могли бы наладить отличные отношения и в других сферах, заявил Трамп.

"Мы готовы взаимодействовать с Россией по переговорам по контролю над оружием. Этот контроль должен соответствовать критериям. И, что важно, если это будет сделано, мы готовы развивать, возможно, впервые в истории, выдающиеся отношения на экономическом, торговом, политическом и военном уровне", - говорится в заявлении Трампа.

Он отметил, что соглашения по контролю над вооружениями должны подлежать верификации и быть осуществимыми на практике.

"Это будет потрясающей вещью для России и США, а также будет замечательно для всего мира", - добавил президент.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что США приостанавливают участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 февраля. По его словам, у России есть шесть месяцев, чтобы спасти договор.

"Если Россия не вернется к полному и поддающемуся проверке соблюдению договора в течение шести месяцев, уничтожив нарушавшие ДРСМД ракеты, пусковое установки и связанное оборудование, то договор будет завершен", - заявил он.

20 октября 2018 года Трамп объявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона нарушает положения договора, производя ракеты 9М729.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был заключен между СССР и США в декабре 1987 года. Его подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в ходе советско-американской встречи в Вашингтоне. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1-5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.