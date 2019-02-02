Болтон заявил о планах направить гуманитарную помощь в Венесуэлу

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - США собираются направить гуманитарную помощь в Венесуэлу, сообщил в пятницу в своем твиттере помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"В соответствии с просьбой исполняющего обязанности президента (Венесуэлы) Хуана Гуайдо и по согласованию с его должностными лицами, США будут доставлять гуманитарную помощь - медикаменты, хирургические инструменты и пищевые добавки - для народа Венесуэлы. Пришло время Мадуро уйти", - написал он.

На прошлой неделе Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами своих сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Россия, а также Китай, Турция и Куба считают законным президентом страны Николаса Мадуро.