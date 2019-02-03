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Власти ЦАР договорились о мире с вооруженными группировками

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Власти Центральноафриканской республики и представители 14 вооруженных группировок договорились о мирной сделке на переговорах в Судане, сообщила в воскресенье BBC News.

Переговоры проходили под эгидой ООН и Африканского союза. Договор о мире подпишут в ближайшее время в Банги, столице ЦАР. Детали итогового документа пока не опубликованы.

Кризис в Центральноафриканской республике продолжается с 2013 года, когда мусульманские группировки взяли власти над преимущественно христианским населением. В результате столкновений погибли тысячи людей, более миллиона вынуждены были переселиться из родных мест, около 570 миллионов бежали за границу.

Сейчас порядок в стране поддерживают миротворцы ООН численностью около 13 тысяч.

В июле прошлого года на территории ЦАР были убиты три российских журналиста: Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Они собирали информацию для материала о частных военных корпорациях.

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Теги: ЦАР

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