Глава Колумбии встретится с Трампом для обсуждения ситуации в Венесуэле в феврале

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Президент Колумбии Иван Дуке встретится с Дональдом Трампом для обсуждения ситуации в Венесуэле, сообщило в воскресенье радио Caracol со ссылкой на источники в колумбийском правительстве.

Отмечается, что встреча двух глав пройдет в Белом доме с 13 по 15 февраля. Основной темой для обсуждения станет кризисная ситуация в Венесуэле, а также борьба с терроризмом, наркотиками, коррупцией и международной преступностью.

Источники в колумбийском правительстве также рассказали, что глава Колумбии примет участие в внеочередной сессии Организации американских государств (ОАГ) и встретится с членами Конгресса США.