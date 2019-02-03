Трамп не стал отрицать возможность отправки американских военных в Венесуэлу

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS, что возможность отправки американских военных в Венесуэлу является одним из вариантов, который изучает администрация США.

"Конечно, это то, что является одним из вариантов", - сказал он.

При этом президент отказался отвечать на вопрос, в каком случае он может задействовать военных США в Венесуэле.

Также Трамп заявил, что "несколько месяцев назад" президент Венесуэлы Николас Мадуро хотел встретиться с ним, однако в тот момент Трамп отказался от встречи из-за ее несвоевременности.

23 января лидер венесуэльской оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом Венесуэлы. Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали его временным главой государства. Президент США Дональд Трамп заявил, что народ Венесуэлы "храбро высказался" против режима Николаса Мадуро, потребовав "свободы" и "верховенства права".