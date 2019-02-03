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Трамп не стал отрицать возможность отправки американских военных в Венесуэлу

Он признал, что является одним из вариантов, который изучает Вашингтон

Трамп не стал отрицать возможность отправки американских военных в Венесуэлу
В Каракасе
Фото: Reuters

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS, что возможность отправки американских военных в Венесуэлу является одним из вариантов, который изучает администрация США.

"Конечно, это то, что является одним из вариантов", - сказал он.

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При этом президент отказался отвечать на вопрос, в каком случае он может задействовать военных США в Венесуэле.

Также Трамп заявил, что "несколько месяцев назад" президент Венесуэлы Николас Мадуро хотел встретиться с ним, однако в тот момент Трамп отказался от встречи из-за ее несвоевременности.

23 января лидер венесуэльской оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом Венесуэлы. Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали его временным главой государства. Президент США Дональд Трамп заявил, что народ Венесуэлы "храбро высказался" против режима Николаса Мадуро, потребовав "свободы" и "верховенства права".

Массовые беспорядки в Венесуэле

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Жертвами беспорядков в Венесуэле стали 16 человек, более 150 задержаныВ среду 23 января лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. К настоящему моменту его поддержали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама.Президент США Дональд Трамп призвал признать председателя Национальной ассамблеи Гуаидо в качестве временного президента Венесуэлы и поддержать его попытки восстановить в стране конституционный порядокВ свою очередь президент Николас Мадуро объявил о намерении разорвать дипломатические и политические отношения с США и дал 72 часа на то, чтобы американские дипломаты покинули венесуэльскую территорию В поддержку действующего президента высказываются Мексика, Куба, Боливия и ТурцияМадуро призвал сограждан решать спорные вопросы самостоятельно - без иностранного вмешательства
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Теги: Венесуэла, Дональд Трамп

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