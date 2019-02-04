Великобритания признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Великобритания отныне признает лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, заявил в понедельник глава МИД Великобритании Джереми Хант.

"Николас Мадуро (президент Венесуэлы - ИФ) не объявил президентские выборы в восьмидневный период, который мы установили. Поэтому Великобритания совместно с европейскими союзниками теперь признаёт Хуана Гуайдо временным законным президентом до тех пор, пока нельзя будет провести заслуживающие доверие выборы", - написал Хант в твиттере.

Ранее о признании Гуайдо объявила Испания.

Гуайдо в январе провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами своих сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуаидо временным президентом Венесуэлы.

26 января Франция, ФРГ, Испания и Великобритания объявили, что признают Гуайдо временным главой государства, если в стране не будут объявлены выборы в течение ближайших восьми дней.

Венесуэльские власти, в свою очередь, не считают Гуаидо законным президентом.