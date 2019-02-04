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Испания признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Есть обновление от 12:23

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Премьер Испании Педро Санчес объявил в понедельник о решении признать оппозиционера Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

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"Правительство Испании объявляет, что официально признало Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы", - сказал он в ходе выступления в своей резиденции в Мадриде.

Санчес пояснил, что испанские власти исходят из того, что теперь главная задача Гуайдо - организовать в Венесуэле демократические выборы, в которых все смогут принять участие.

На прошлой неделе в Мадриде предупреждали, что признают в понедельник Гуайдо законным лидером Венесуэлы, если президент этой страны Николас Мадуро не объявит о проведении выборов главы государства.

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Теги: Венесуэла, Россия, Хуан Гуайдо, Испания

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