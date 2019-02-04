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Мадуро ответил европейским странам, признавшим Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник отказался соглашаться с признанием оппозиционера Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы рядом стран ЕС, передает агентство Associated Press (AP).

Об этом он заявил в обращении, которое транслировалось в эфире национального телевидения.

При этом, отмечает AP, Мадуро, в особенности, подверг критике премьер-министра Испании Педро Санчеса. По словам президента, если против него произойдет переворот, то "кровь будет на руках" Санчеса.

Массовые беспорядки в Венесуэле

Также Мадуро отказался принять поставки экстренной помощи - продовольствие и медикаменты - от США.

Ранее в понедельник первыми странами, выступившими в поддержку Гуайдо в качестве временного президента стали Испания, Франция и Швеция.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант в свою очередь заявил, что Лондон признает Гуайдо временным президентом "до тех пор, пока нельзя будет провести заслуживающие доверия выборы".

Канцлер Австрии Себастьян Курц так же сообщил, что Вена признает Гуайдо и надеется, что ему удастся восстановить в Венесуэле демократию.

Официальный представитель правительства ФРГ Мартина Фиц заявила, что Германия сожалеет, что избранный президент Венесуэлы Мадуро не объявил о проведении новых выборов на пост главы государства, и признает Гуайдо временным президентом страны.

Глав МИД Нидерландов Стеф Блок заявил о признании королевством Гуайдо.

Финляндия также присоединилась к группе стран ЕС, которые выразили поддержку Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы.

Однако никаких заявлений по поводу признания Гуайдо не поступало из Рима.

Гуайдо в январе провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами своих сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуаидо временным президентом Венесуэлы.

26 января Франция, ФРГ, Испания и Великобритания объявили, что признают Гуайдо временным главой государства, если в стране не будут объявлены выборы в течение ближайших восьми дней.

Венесуэльские власти, в свою очередь, не считают Гуаидо законным президентом.

Теги: Хуан Гуайдо, Венесуэла, Николас Мадуро

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