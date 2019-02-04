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В мире Переворот в Венесуэле

Президент Венесуэлы призвал страны мира не идти на поводу у США

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Венесуэльский президент Николас Мадуро в понедельник призвал страны мира противостоять угрозам США в адрес Венесуэлы.

"Я выступаю с призывом ко всем гордым и независимым правительствам мира отвергнуть ядовитые угрозы, с которыми выступает Дональд Трамп против Венесуэлы", - написал он в своем твиттере.

"Эти действия противоречат уставу ООН и международному праву", - добавил президент Венесуэлы.

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Ранее в понедельник госсекретарь США Майк Помпео положительно оценил решение ряда стран Европы признать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо "временным президентом" Венесуэлы.

Кроме того, Помпео приветствовал соответствующую резолюцию Европарламента от 31 января.

Госсекретарь призвал все остальные страны, включая других членов ЕС, последовать этому примеру. Также Помпео вновь обратился к венесуэльским военным и силам безопасности с призывом защитить Гуайдо, членов его семьи, а также всех остальных жителей Венесуэлы и иностранных граждан в этой стране.

Гуайдо в январе провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами своих сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

В понедельник ряд стран ЕС объявил о решении признать Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

В ответ МИД Венесуэлы объявил о "кардинальном пересмотре" двусторонних связей с этими странами до тех пор, пока они "не отвергнут планы заговорщиков, и ситуация не вернется в строгое соответствие международному праву".

Массовые беспорядки в Венесуэле

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Жертвами беспорядков в Венесуэле стали 16 человек, более 150 задержаныВ среду 23 января лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. К настоящему моменту его поддержали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама.Президент США Дональд Трамп призвал признать председателя Национальной ассамблеи Гуаидо в качестве временного президента Венесуэлы и поддержать его попытки восстановить в стране конституционный порядокВ свою очередь президент Николас Мадуро объявил о намерении разорвать дипломатические и политические отношения с США и дал 72 часа на то, чтобы американские дипломаты покинули венесуэльскую территорию В поддержку действующего президента высказываются Мексика, Куба, Боливия и ТурцияМадуро призвал сограждан решать спорные вопросы самостоятельно - без иностранного вмешательства
Жертвами беспорядков в Венесуэле стали 16 человек, более 150 задержаны
Теги: Венесуэла, США, Николас Мадуро, Хуан Гуайдо

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