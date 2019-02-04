Президент Венесуэлы призвал страны мира не идти на поводу у США

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Венесуэльский президент Николас Мадуро в понедельник призвал страны мира противостоять угрозам США в адрес Венесуэлы.

"Я выступаю с призывом ко всем гордым и независимым правительствам мира отвергнуть ядовитые угрозы, с которыми выступает Дональд Трамп против Венесуэлы", - написал он в своем твиттере.

"Эти действия противоречат уставу ООН и международному праву", - добавил президент Венесуэлы.

Ранее в понедельник госсекретарь США Майк Помпео положительно оценил решение ряда стран Европы признать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо "временным президентом" Венесуэлы.

Кроме того, Помпео приветствовал соответствующую резолюцию Европарламента от 31 января.

Госсекретарь призвал все остальные страны, включая других членов ЕС, последовать этому примеру. Также Помпео вновь обратился к венесуэльским военным и силам безопасности с призывом защитить Гуайдо, членов его семьи, а также всех остальных жителей Венесуэлы и иностранных граждан в этой стране.

Гуайдо в январе провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами своих сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

В понедельник ряд стран ЕС объявил о решении признать Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

В ответ МИД Венесуэлы объявил о "кардинальном пересмотре" двусторонних связей с этими странами до тех пор, пока они "не отвергнут планы заговорщиков, и ситуация не вернется в строгое соответствие международному праву".