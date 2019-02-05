Группа Лимы поддержала Гуайдо

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Группа Лимы просит поддержать самопровозглашенного временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо и обеспечить свободный доступ гуманитарной помощи в страну, следует из заявления организации.

"Мы повторяем нашу поддержку Национальному собранию и временному президенту Хуану Гуайдо в их попытках мирного и конституционного решения текущего кризиса через проведение свободных и прозрачных выборов", - говорится в декларации, принятой группой Лимы.

Кроме того, согласно документу, организация призывает к "немедленной доставке гуманитарной помощи нуждающимся венесуэльцам", а также настаивает на уважении их прав и свобод.

"Мы готовы помогать Венесуэле в экономическом восстановлении под руководством демократически избранного правительства. Мы призываем всех членов международного сообщества поддержать венесуэльцев в их мирной борьбе за восстановление демократии", - говорится в заявлении.

Участники встречи призвали вооруженные силы Венесуэлы не препятствовать доставкам гуманитарной помощи.

В то же время в заявлении содержится призыв к мировому сообществу блокировать зарубежные финансовые операции правительства президента Николаса Мадуро, в том числе в нефтяной сфере.

В нем говорится, что нельзя допустить, чтобы "режим Мадуро занимался финансовыми и коммерческими зарубежными операциями, а также имел доступ к активам Венесуэлы за рубежом и мог осуществлять операции в нефтяной, золотой или других отраслях", - говорится в заявлении.

Одновременно члены группы подтвердили, что выступают против военного вмешательства в дела Венесуэлы.

Министр иностранных дел Перу Нестор Пополисио на пресс-конференции по итогам встречи заявил, группа решительно настроена против силового решения конфликта в Венесуэле.

"Мы четко объявили, и говорили об этом ранее, что поддерживаем процесс мирного перехода к демократии. Мы не видим возможности использования силовых методов, это базовая позиция", - сказал дипломат.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд также подчеркнула: "Могу подтвердить, что Канада не рассматривает вариант военного вмешательства".

"Группа Лимы" в понедельник в Оттаве обсудила меры по оказанию помощи самопровозглашенному временному президенту Венесуэлы Хуану Гуайдо.

На встречу прибыли главы МИД Канады, Аргентины, Бразилии, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Гватемалы, Гайаны, Гондураса, Панамы, Парагвая, Перу и Сент-Люсии. Также в мероприятии приняли участие представители ряда других стран, включая Великобританию и США: госсекретарь Майк Помпео общался с коллегами по видеосвязи.