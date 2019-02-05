Сенат США проголосовал за включение поправки Макконнелла в законопроект о внешней политике США

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Сенат США проголосовал в понедельник за внесение поправки, предостерегающей от "поспешного вывода" войск из Сирии в законопроект о внешней политике, который должен рассматриваться на этой неделе.

70 сенаторов поддержали внесение поправки лидера сенатского большинства Митча Макконнелла, предостерегающей президента США Дональда Трампа от "поспешного" вывода войск из Сирии и Афганистана. При этом 26 проголосовали против.

"Когда речь идет о национальной безопасности и жизненно важных интересах Америки, некоторые обстоятельства требуют не только использования важных дипломатических инструментов, но и прямого участия Соединенных Штатов. Вот почему я внес поправку ... таким образом, Сенат может четко и прямо говорить о важности текущих миссий нашей страны в Афганистане и Сирии", - заявил Макконнелл перед голосованием.

Поправка настоятельно призывает администрацию президента удостовериться, что определенные условия были выполнены "для прочного поражения Аль-Каиды (запрещена в РФ) и ИГИЛ (ИГ, запрещена в РФ), прежде чем инициировать какой-либо значительный вывод сил Соединенных Штатов из Сирии или Афганистана".

В конце декабря президент США Дональд Трамп объявил, что решил вывести американский контингент из Сирии, так как считает, что задача военных - уничтожение террористической группировки ИГ - выполнена.