Трамп поделился планами объявить о полном освобождении территории, захваченной ИГ

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что объявление об освобождении 100% территории, захваченной ранее "Исламским государством" (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ), может быть сделано на следующей неделе.

"Военные США, наши партнеры по коалиции и сирийские демократические силы освободили практически всю территорию, которая ранее принадлежала ИГИЛ в Сирии и Ираке. Должно быть официально объявлено где-то на следующей неделе, что у нас будет 100% (освобожденной территории - ИФ)", - сказал президент США во время выступления перед министрами Глобальной коалиции по борьбе с ИГ.

"Но я хочу дождаться официального слова. Я не хочу говорить слишком рано", - добавил он.

Трамп также отметил, что военные силы США ликвидировали "почти каждого" из 60 высших должностных лиц ИГИЛ и "более 100 других высших должностных лиц ИГИЛ были ликвидированы и десятки тысяч боевиков ИГИЛ ушли".

Американские СМИ отмечают, что, согласно сообщениям коалиции по борьбе с ИГ, террористическая организация сейчас владеет лишь около 1% территории в Ираке и Сирии, однако террористы продолжают удерживать территории в Афганистане, Ливии, Синае и Западной Африке.