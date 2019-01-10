В сенате США заблокировали законопроекты по прекращению шатдауна

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Лидер республиканского большинства в американском Сенате Митч Макконнелл в четверг заблокировал голосование по двум законопроектам, предложенным представителями Демократической партии и нацеленным на восстановление частичного финансирования госучреждений на фоне шатдауна, пишет газета The Hill.

"Последнее, чем мы должны сейчас заниматься, так это абсолютно бессмысленным торгом и показательными голосованиями", - сказал он на заседании верхней палаты конгресса США.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп ясно уже указал на то, что не согласится на частичное восстановление финансирования ведомств без гарантий выделения средств на строительство стены на границе с Мексикой и на повышение пограничной безопасности.

"Нет сомнений в том, что эти проекты законами не станут", - добавил он.

В конце прошлого года было частично приостановлено финансирование государственных учреждений США из-за того, что властям не удалось согласовать проект временного бюджета. Президент Трамп отказался подписывать проект бюджета, который не предполагал выделения средств на строительство стены на американо-мексиканской границе.

По состоянию на вечер четверга так называемый шатдаун продолжается уже 20 суток.