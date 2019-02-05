Суд Москвы заочно арестовал гражданина Сирии, обвиняемого в убийстве российского пилота

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы во вторник санкционировал заочный арест гражданина Сирии Марвана Абдулькарима Хатыба, обвиняемого в причастности к убийству российского пилота Олега Пешкова в ноябре 2015 года.

"Судом в отношении Хатыба избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно. Мера пресечения избрана сроком на два месяца с момента их экстрадиции, либо с момента их задержания на территории России", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Хатыбу заочно предъявлено обвинение по четырем статьям УК РФ - по ч.2 ст. 105 УК РФ (Умышленное убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности и находящегося в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды), по ст.30-ч.2 ст. 105 УК РФ ( покушение на убийство), ч.2 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших, совершенное группой лиц по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды) и по ч.2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании).

Он объявлен в международный розыск.

Хатыб стал десятым фигурантом данного уголовного дела. С июля 2018 года Басманный суд выдал санкцию на заочный арест девятерых граждан Сирии - Мусы Арафата Халиля Манли, Мусы Али Халиля Манли, Башара Мухаммада Манли, Валида Мухаммада Манли, Рами Исмата Сулака, Тарека Наураса Сохты, Амера Иззата Сохты, Джумы Шрейбы и Абдаллы Мохаммеда Джаляля. Граждане Сирии заочно арестованы в рамках объединенного уголовного дела о гибели российских военнослужащих в Сирии. Они также объявлены следствием в международный розыск.

Гибель российских военных в Сирии

Как ранее сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом расследования, Следственный комитет объединил в единое производство уголовные дела о расследовании гибели в Сирии пилотов Олега Пешкова и Романа Филипова, а также морского пехотинца Александра Позынича.

Су-24М Пешкова был сбит 3 ноября 2015 года турецким истребителем вблизи сирийско-турецкой границы в районе горной Латакии. Экипаж самолета катапультировался. Пешков был застрелен боевиками с земли во время приземления на парашюте. Ему присвоено звание Героя России посмертно.

При проведении операции по эвакуации летчиков Су-24М погиб морпех-контрактник Александр Позынич.

3 февраля 2018 года боевики сбили из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) российский штурмовик Су-25СМ в зоне деэскалации "Идлиб". Пилот Филипов катапультировался, после приземления вступил бой и был тяжело ранен. Он подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен. Филипов также удостоен звания Героя России посмертно.