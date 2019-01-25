Во Флориде арестовали экс-советника президента США Стоуна

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Бывший политический советник президента США Дональда Трампа - Роджер Стоун - задержан во Флориде, сообщает в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на офис спецпрокурора США Роберта Мюллера.

По его данным, Стоуну предъявлены обвинения по семи пунктам, в частности, в оказании давления на свидетелей, препятствовании правосудию и в даче ложных показаний.

Агентство отмечает, что обвинения не касаются предполагаемого сговора предвыборного штаба Трампа с российским руководством во время избирательной кампании 2016 года - ключевого вопроса расследования спецпрокурора Мюллера.

Ожидается, что Стоун предстанет перед судом позже в пятницу.

Осенью 2018 года сообщалось, что спецпрокурор США Мюллер изучает вопрос о звонках Трампа бывшему политическому советнику Стоуну. Последний работал с Трампом до избрания последнего президентом США.

По данным газеты The Washington Post, у команды спецпрокурора был список со звонками между Стоуном и Трампом, которые происходили в разное время в ходе предвыборной кампании 2016 года. Интерес к разговорам со стороны Мюллера связан, в частности, с попытками выяснить, общался ли советник с представителями WikiLeaks в то время, когда организация в разгар предвыборной гонки опубликовала компрометирующие материалы о Демократической партии США.

Летом 2016 года WikiLeaks опубликовала тысячи электронных адресов и писем комитета Демократической партии, в том числе письма с личного аккаунта Джона Подесты, бывшего руководителя предвыборной кампании Хиллари Клинтон.