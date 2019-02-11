Спецпредставитель США совершит серию визитов для обсуждения афганского мирного процесса

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Спецпредставитель США Залмай Халилзад посетит Бельгию, Германию, Турцию, Катар, Афганистан и Пакистан с 10 по 28 февраля, сообщает госдепартамент США.

"Эта поездка является частью общих усилий по содействию мирному процессу, который защищает интересы национальной безопасности США и объединяет все афганские стороны вместе во внутриафганском диалоге, посредством которого они могут определить путь для будущего своей страны", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что в ходе поездки Халилзад встретится с союзниками и партнерами США для обсуждения совместных усилий по достижению мирного урегулирования в Афганистане и проведет консультации с афганским правительством.