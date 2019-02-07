Хилари Клинтон раскритиковала решение Трампа о выходе США из ДРСМД

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Бывший кандидат в президенты США от демократов Хилари Клинтон недовольна тем, что президент Дональд Трамп выводит Соединенные Штаты из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), недостаточно сделав для убеждения других стран в ответственности РФ за его нарушение.

"У нас есть фотографии, и мы определенно знаем много об их обмане, и нам следовало работать лучше, чтобы не только американцам, но и русским, и европейцам (...) было понятно, что русские нарушили свои обязательства по ДРСМД", - заявила Клинтон.

При этом Клинтон отметила, что выход из договора без переговоров о какой-либо другой форме соглашения с Россией "увеличивает непредсказуемость" в регионе.

"Последнее, что сейчас нужно миру - это гонка ядерных вооружений", - сказала Клинтон в среду на мероприятии, организованном Джорджтаунским университетом.

Она призвала к более "публичной дипломатии".

1 февраля администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев - выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

Позднее президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным: Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает работы по созданию новых видов ракет.