Военного атташе США вызвали в Минобороны РФ для вручения ноты о ДРСМД

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Военный атташе США в Москве приглашен в Минобороны РФ для вручения ноты по проблеме Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил официальный представитель военного ведомства РФ Игорь Конашенков.

"Министерство обороны Российской Федерации предлагает американской стороне в период до прекращения срока действия ДРСМД принять необходимые меры по возвращению к неукоснительному соблюдению договора", - сказал он.

По словам Конашенкова, Россия предлагает США уничтожить развернутые на суше универсальные пусковые установки МK-41. Он заявил, что США разработали их для запуска крылатых ракет Tomahawk.

Кроме того, Вашингтону предложено уничтожение ракет-мишеней, аналогичных по своим характеристикам баллистическим ракетам наземного базирования средней и меньшей дальности, сказал Конашенков.

США рекомендовано также уничтожить ударные беспилотные летательные аппараты, сообщил он. Конашенков заявил, что эти летательные аппараты подпадают "по своим характеристикам под определение предусмотренного в договоре (ДРСМД) термина "крылатая ракета наземного базирования".

1 февраля администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев - выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

На следующий день президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает работы по созданию новых видов ракет. В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в ответ на решение США Россия в 2019-2020 годах разработает наземный вариант комплекса "Калибр" с крылатой ракетой большой дальности, а также наземный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности.