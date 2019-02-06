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Замгоссекретаря США сочла преждевременным говорить о разработке аналога ДРСМД

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Заместитель госсекретаря США Андрэа Томпсон в среду заявила, что пока рано говорить о намерениях США создать аналог Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с участием других стран.

"На самом деле он (президент США Дональд Трамп - ИФ) заявлял, что США, возможно, а возможно и не начнут обсуждать новый договор (аналог ДРСМД с участием других стран - ИФ). Пока рано об этом говорить... Сейчас наша цель - добиться соблюдения ДРСМД со стороны России", - сказала она на пресс-конференции в ответ на вопрос журналиста, какие страны, по мнению США, было бы необходимо включить в соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Томпсон заявила, что решение Вашингтона отказаться от ДРСМД вызвано исключительно действиями России. "ДРСМД касается только России. Решение (США отказаться от договора - ИФ) связано с Россией и ее неспособностью соблюдать условия договора", - сказала она во время видеоконференции, отвечая на вопрос о том, не вызвано ли решение США о приостановке участия в ДРСМД обеспокоенностью ракетным арсеналом КНР.

Томпсон отметила, что на протяжении последних шести лет США более 30 раз вели переговоры с РФ, призывая Москву вернуться к соблюдению договора. В то же время она признала, что Китай, не являющийся участником ДРСМД, обладает арсеналом ракет, чьи характеристики не соответствуют требованиям ДРСМД.

"Их (Китая - ИФ) системы не соответствовали бы стандартам ДРСМД. Это разговор для будущего, но напомню: (ситуация с - ИФ) ДРСМД сегодня, в течение следующих шести месяцев касается именно России", - отметила она.

Томпсон подчеркнула, что в Вашингтоне считают диалог с Россией важным моментом в решении ситуации вокруг ДРСМД.

По ее словам, " в сфере контроля за ядерным вооружением со стороны США ничего не изменилось". "Мы продолжаем следовать нашим стандартам и обязанностям", - отметила она.

"Ответственность России заключается в том, чтобы продолжать следовать (соблюдению договора) должным образом", - сказала Томпсон.

Разногласия по ДРСМД

20 октября 2018 года Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения. Вслед за этим 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателям нарушает договор. Впоследствии американская сторона ужесточила требования, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты.

Россия отвергает обвинения американской стороны и выдвигает встречные претензии к США, заявляя, что Вашингтон нарушает ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41, которые разработаны для пусков крылатых ракет типа Tomahawk дальностью в 2,4 тыс. километров, подпадающих под запрет ДРСМД. Также российская сторона считает нарушающими договор американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), имеющие ударный потенциал, и ракеты-мишени, имитирующие баллистические ракеты средней и меньшей дальности для тестирования систем ПРО.

Россия и США ранее неоднократно проводили консультации по ДРСМД, на которых обсуждались взаимные претензии, но стороны остались на своих позициях.

2 февраля США нотой Госдепартамента официально уведомили Россию о приостановлении своего участия в ДРСМД. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.

Между тем Трамп выразил надежду на то, что ему удастся заключить с Россией новое соглашение взамен ДРСМД.

Теги: США, ДРСМД Андрэа Томпсон

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