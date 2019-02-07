Гуайдо вслед за Мадуро попросил помощи у папы римского

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24 попросил папу римского Франциска о помощи в урегулировании конфликта в Венесуэле.

"Я взываю, ко всем, кто может нам помочь: папе римскому, дипломатам, которые могут работать над тем, чтобы добиться прекращения узурпации, создания переходного правительства и проведения в Венесуэле по-настоящему свободных выборов как можно скорее", - заявил Гуайдо.

"Я был бы рад принять папу римского в нашей стране, стране очень католической, очень набожной, с сильными религиозными традициями", - заявил Гуайдо.

Ранее о помощи со стороны понтифика просил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

23 января Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны, назвав Мадуро узурпатором. Почти сразу США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд европейских государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы; позже это сделали Испания, Швеция, Франция, Британия, Австрия, Германия, Нидерланды, Дания, Португалия, Финляндия, Украина и Исландия.