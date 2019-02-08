Архиерей новой церкви Украины впервые провел литургию на Афоне

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Глава Одесской епархии новой церкви Украины Павел Юристый возглавил литургию в монастыре Пантократор на горе Афон.

Накануне вечером братия монастыря и делегация новосозданной украинской церкви провели здесь вечернее богослужение, сообщил Юристый в своем фейсбуке.

Это первые богослужения, совершенные афонскими монахами вместе с представителями церкви, недавно созданной на Украине в основном из представителей неканонических религиозных организаций.

Между тем, представители Московского патриархата считают, что тот, кто служит с раскольниками, сам впадает в раскол.

Пантократор - один из пяти монастырей, представители которых во время заседания Священного Кинота Святой горы поддержали призыв патриарха Варфоломея поехать на интронизацию главы новой украинской церкви Епифания Думенко. При этом представители большинства афонских монастырей высказались тогда против этого. В частности, монастыри Филофей и Каракал заявили, что закроют свои ворота, если к ним приедет Епифаний.

15 декабря в Киеве прошел собор, на котором власти Украины при поддержке Константинополя учредили независимую от Московского патриархата церковь, объединившую представителей неканонических церковных структур страны. 6 января Константинопольский патриарх вручил главе новой церкви томос об автокефалии. На сегодня ни одна из поместных Православных церквей, кроме Константинопольской, эту церковь не признала и не направила делегацию на интронизацию ее руководителя.