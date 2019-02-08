Более 40 человек эвакуированы из-за взрыва газа в многоэтажке на севере Казахстана

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В Петропавловске (адмцентр Северо-Казахстанской области) в одной из квартир пятиэтажного дома в пятницу произошел хлопок газовоздушной смеси, сообщила пресс-служба Комитета по ЧС.

"В результате хлопка произошло обрушение межкомнатных стен, и образовались трещины на стенах соседних комнат. Силами пожарных подразделений эвакуировано 42 человека, из них 6 детей. Также в больницу госпитализирован один ребенок", - говорится в сообщении.

Причина хлопка выясняется. На месте происшествия работали 23 спасателя и 5 единиц техники.